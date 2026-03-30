مطعم أمريكي يفي بوعد قديم ويقدم وجبة مجانية لثمانيني برفقة والده

واشنطن-سانا

في لفتة إنسانية لاقت تفاعلاً واسعاً، نفّذ مطعم في ولاية ألاباما الأمريكية وعداً قديماً بتقديم وجبة مجانية من المحار لأي شخص يبلغ 80 عاماً ويأتي برفقة والده، حيث شهد مطعم “وينتزل” للمحار في مدينة موبيل زيارة رجل ثمانيني اصطحب والده البالغ 99 عاماً للاستفادة من العرض.

ووفقاً لما نقله موقع My Modern Met الأمريكي، تعود فكرة العرض إلى لافتة طريفة وضعها المطعم منذ سنوات، تنص على تقديم محار مجاني لمن يبلغ الثمانين إذا تناول الطعام مع والده، وهو ما دفع العائلة إلى تحقيق هذه التجربة بعد عقود من ملاحظتها.

وبمناسبة عيد ميلاده الثمانين، توجه جيمي راش إلى المطعم برفقة والده جيم، حيث استجاب طاقم المكان للطلب وسط أجواء احتفالية، وجرى تقديم الوجبة المجانية بحضور عدد من الأصدقاء، في مشهد يعكس روح التقدير للعلاقات العائلية.

يذكر أن القائمين على المطعم كانوا قد أكدوا حرصهم على الوفاء بالوعود، لما لذلك من دور في تعزيز الثقة مع الزبائن، في حين يخطط أحد أفراد العائلة لتكرار التجربة مستقبلاً عند بلوغه الثمانين.