المركزي يوضح آلية استبدال الليرة السورية القديمة بعد انتهاء مهلة تداولها

دمشق-سانا

أوضح مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد كيفية استبدال الأوراق النقدية القديمة بعد فقدان قوتها الإبرائية، و‏عدم صلاحيتها قانوناً للتداول أو لإجراء أي ‏معاملات مالية‎.‎

وأكد المكتب الإعلامي للمصرف في تصريح خاص ‏لـ سانا أن عمليات سحب الأوراق النقدية القديمة تبدأ اعتباراً من الـ 31 من تموز 2026، ‏ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا ‏المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد ‏لاستقبال طلبات السحب‎.‎

وبخصوص شروط تقديم طلب السحب، بين المصرف أنه ‏تم تحديد ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من ‏أي فئة، وألا تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، بحيث ‏إنه بعد التدقيق والموافقة تحول القيمة المستحقة إلى الحساب ‏المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة‎.‎

استبدال الليرة السورية القديمة بلا مقابل

وأوضح المصرف أن عملية سحب الأوراق النقدية ‏القديمة ستجري دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ‏ضرائب أو نفقات، وأنه يقصد بمصطلح الليرة السورية ‏في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية، ‏اعتباراً ‏من الـ 31 من تموز 2026، الليرة السورية الجديدة‎.‎

ودعا المصرف المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات ‏السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات ‏المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية‎.‎

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يشار إلى أن القوة الإبرائية للنقود هي الصفة القانونية ‏التي تمنحها الدولة لعملتها الوطنية لتصبح وسيلة دفع ‏إلزامية وقانونية لتسوية الديون وإبراء الذمة المالية ‏والمعاملات داخل البلاد.

وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في الـ 30 من ‏أيار الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ‏ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من شهر تموز 2026‎.