المركزي يوضح آلية استبدال الليرة السورية القديمة بعد انتهاء مهلة تداولها

دمشق-سانا
أوضح مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد كيفية استبدال الأوراق النقدية القديمة بعد فقدان قوتها الإبرائية، وعدم صلاحيتها قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.
وأكد المكتب الإعلامي للمصرف في تصريح خاص لـ سانا أن عمليات سحب الأوراق النقدية القديمة تبدأ اعتباراً من الـ 31 من تموز 2026، ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.
وبخصوص شروط تقديم طلب السحب، بين المصرف أنه تم تحديد ألا يقل عدد الأوراق النقدية عن 100 ورقة من أي فئة، وألا تُقبل الطلبات التي تقل عن هذا العدد، بحيث إنه بعد التدقيق والموافقة تحول القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة.
استبدال الليرة السورية القديمة بلا مقابل
وأوضح المصرف أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة ستجري دون استيفاء أي عمولات أو رسوم أو ضرائب أو نفقات، وأنه يقصد بمصطلح الليرة السورية في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية، اعتباراً من الـ 31 من تموز 2026، الليرة السورية الجديدة.
ودعا المصرف المواطنين إلى استقاء معلومات إجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، والالتزام بالتعليمات المعلنة، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.
يشار إلى أن القوة الإبرائية للنقود هي الصفة القانونية التي تمنحها الدولة لعملتها الوطنية لتصبح وسيلة دفع إلزامية وقانونية لتسوية الديون وإبراء الذمة المالية والمعاملات داخل البلاد.
وكان مصرف سوريا المركزي أصدر في الـ 30 من أيار الماضي قراراً يقضي بتمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، اعتباراً من الأول من شهر تموز 2026.