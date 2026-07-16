كاتسوبوشي.. سمك ياباني يتحول إلى منتج صلب بعد أشهر من المعالجة

طوكيو-سانا

يُعد الكاتسوبوشي أحد أشهر مكونات المطبخ الياباني التقليدي، وهو منتج يصنع من سمك التونة الوثابة عبر مراحل طويلة من الطهي والتدخين والتجفيف والتخمير، حتى يتحول إلى قطعة صلبة تستخدم في إعداد مرق “داشي” الياباني.

وذكر موقع أودِتي سنترال (Oddity Central)، المتخصص في نشر الأخبار الغريبة والقصص غير المألوفة حول العالم أمس الأربعاء، أن صناعة الكاتسوبوشي تعد من أكثر طرق معالجة الأسماك تعقيداً، إذ تستغرق عدة أشهر للوصول إلى المنتج النهائي.

وتبدأ العملية بطهي شرائح السمك ثم تدخينها مرات متكررة لخفض الرطوبة، قبل إخضاعها للتخمير باستخدام عفن نافع يساعد على تطوير النكهة وحفظ المنتج.

وبعد اكتمال مراحل المعالجة، يصبح الكاتسوبوشي صلباً جداً ويُبشر إلى رقائق رقيقة تضاف إلى أطباق يابانية عدة، ولا سيما مرق “داشي” المستخدم في حساء الميسو وصلصات المعكرونة.

ويعود هذا التقليد الغذائي إلى قرون في اليابان، حيث يجمع بين تقنيات الحفظ القديمة والقيمة الثقافية المرتبطة بالمطبخ الياباني.