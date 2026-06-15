دراسة: فيتامين «سي» يدعم سلامة الشبكات العصبية والوظائف المعرفية لدى المسنين

طوكيو-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن ارتفاع مستويات فيتامين «سي» في الدم، يرتبط بالحفاظ على حجم المادة الرمادية في الدماغ وسلامة الشبكات العصبية المرتبطة بالوظائف الإدراكية، ما قد يسهم في دعم صحة الدماغ، والحد من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

وذكر موقع “News-Medical” الطبي أول أمس، أن باحثين من جامعة هيروساكي اليابانية أجروا دراسة شملت 2044 شخصاً من كبار السن بمتوسط عمر بلغ 69 عاماً، بهدف استقصاء العلاقة بين مستويات فيتامين «سي» في البلازما وبنية الدماغ ووظائفه العصبية.

واعتمد الباحثون على قياس مستويات الفيتامين في عينات الدم، وإجراء فحوص تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، حيث أظهرت النتائج أن المشاركين الذين سجلوا مستويات منخفضة من فيتامين «سي» كانوا أكثر عرضة لتراجع حجم المادة الرمادية وضعف الترابط داخل “شبكة الوضع الافتراضي”، وهي شبكة عصبية رئيسية ترتبط بعمليات الذاكرة والتفكير والانتباه.

وبيّنت الدراسة، التي نشرتها دورية “PLOS One” العلمية، وجود علاقة إيجابية بين المستويات المرتفعة للفيتامين والحفاظ على عدد من المناطق الدماغية المهمة، من بينها القشرة الحزامية الخلفية والقشرة الجبهية الإنسية والفص الصدغي، وهي مناطق تؤدي دوراً محورياً في معالجة المعلومات والوظائف المعرفية العليا.

وأكد الباحثون أن النتائج تشير إلى وجود ارتباط مهم بين مستويات فيتامين «سي» وصحة الدماغ، إلا أنها لا تثبت علاقة سببية مباشرة، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات لتحديد مدى إسهام الفيتامين في الوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر.

ويُعد فيتامين «سي» من أبرز مضادات الأكسدة في الجسم، إذ تفوق تراكيزه في السائل الدماغي الشوكي مثيلاتها في الدم، ما يعزز دوره المحتمل في حماية الخلايا العصبية من الأضرار المرتبطة بالإجهاد التأكسدي وعمليات الشيخوخة.

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