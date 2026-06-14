باحثون يطورون منصة تعليمية تعتمد الحوار الذكي بدلاً من تقديم الإجابات الجاهزة

برن وبرلين-سانا

تمكن باحثون من ابتكار نظام تعليمي، يقوم على فكرة وجود مدرس وتلميذ وهميين يتفاعلان مع بعضهما، لمساعدة التلميذ على التفكير بنفسه، والوصول إلى الحل خطوة بخطوة، بدلاً من أن يُعطى الجواب النهائي مباشرة.

ونشر الموقع السويسري “إي تي ماركت” المتخصص بتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، أن الباحث ياكوب ماتشينا وفريقه من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا، وجامعة دارمشتات التقنية في ألمانيا، طوّروا نظاماً اسمه “تيوتور آر إل”، يعتمد على أسلوب يسمى “التعلم المعزز”، وهو تقنية ذكاء اصطناعي تعلّم نفسها بنفسها عبر التجربة والخطأ، مثلما يتعلم الإنسان من أخطائه.

وذكر المطورون أن نظام “تيوتور آر إل” يهدف إلى سد نقص كبير في التعليم، حيث إن نماذج “أوبن أيه آي” و”غوغل”، إما عالمة جداً أو معلمة ضعيفة، مبينين أن “تيوتور آر إل” يعتمد على أسلوب “التعلم المعزز” أي التعلم بالتجربة والخطأ، ما يجعله يحافظ على الحوار لأكثر من 20 خطوة بحجم صغير وبدون بيانات مكلفة، كما يتيح للمعلمين متابعة الطلاب بدقة.



ويسعى الفريق إلى شراكات مع المدارس لتجريبه في الفصول، بعد أن جرى تحميله أكثر من ألف مرة، تمهيداً لتوسيعه ليشمل مواد العلوم والهندسة والرياضيات في الجامعات.