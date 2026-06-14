سلوك لافت لدى الببغاوات.. تواصل صوتي متقدم قد يشبه استخدام الأسماء

واشنطن وفيينا-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن بعض أنواع الببغاوات قد تكون قادرة على استخدام أصوات تشبه “الأسماء” لتمييز أفراد معينين داخل محيطها الاجتماعي، في سلوك يعكس مستوى متقدماً من الإدراك والتواصل الصوتي لدى هذه الطيور.

ووفق ما نقل موقع Science Daily اليوم الأحد، فقد أجرى الدراسة باحثون من جامعة بيتسبرغ وجامعة شمال كولورادو بالتعاون مع باحثين من النمسا، حيث اعتمدوا على تحليل تسجيلات صوتية لأكثر من 880 ببغاءً أليفاً ضمن مشروع بحثي يركز على دراسة السلوك الصوتي للطيور.

وبيّن الباحثون أن عدداً من الببغاوات أظهر استخداماً لأصوات متكررة بدت وكأنها تؤدي وظيفة مشابهة للأسماء، سواء في الإشارة إلى أفراد محددين أو في جذب الانتباه داخل التفاعل الاجتماعي، مع التأكيد أن هذه السلوكيات لا تعني بالضرورة تطابقها مع مفهوم الأسماء لدى البشر.

وتفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة لفهم التواصل الصوتي لدى الحيوانات، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد طبيعة هذه الإشارات ووظائفها الدقيقة داخل البنية الاجتماعية للببغاوات.