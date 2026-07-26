صحة درعا تطلق حملة للوقاية من مرض الحصبة في منطقة إزرع

درعا-سانا



أطلقت مديرية صحة درعا اليوم الأحد حملة بعنوان “لنحمي أطفالنا من مرض الحصبة” في منطقة إزرع الصحية بالريف الشرقي للمحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوقاية المجتمعية من مرض الحصبة، والحد من انتشار الأمراض المعدية.



وتستهدف الحملة على مدى 10 أيام جميع قرى منطقة إزرع وقرى اللجاة ومهجرين من محافظة السويداء.



وأوضح المسؤول الإداري بمنطقة إزرع الصحية المهندس خالد الزعبي في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر 7 أشهر حتى 5 سنوات، وتشمل قرى إزرع واللجاة ومهجري السويداء في الشيخ مسكين وقرفا ونامر.



وبين الزعبي أن الحملة يتم تنفيذها عبر مراكز منطقة إزرع الصحية البالغ عددها سبعة مراكز، إضافة إلى أحد عشر فريقاً جوالاً تابعاً للمنطقة من أجل ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة على أوسع نطاق.



وكانت مديرية صحة درعا نفذت أيار الماضي حملة استجابة طارئة ضد مرض الحصبة للمهجرين من أبناء محافظة السويداء في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الأوسط.



والحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي، وينتقل بسهولة عن طريق الهواء بواسطة رذاذ السعال أو العطس، ويُعد من أكثر الأمراض انتشاراً بين الأطفال.