دراسة علمية: انخفاض ضغط الدم قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر

واشنطن ولندن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ارتباط محتمل بين انخفاض ضغط الدم، وارتفاع خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، في نتائج تسلط الضوء على الدور الحيوي لصحة الجهاز القلبي الوعائي في الحفاظ على الوظائف الإدراكية مع التقدم في العمر.

وذكرت الدراسة المنشورة في مجلة Journal of the American Heart Association أول أمس، أن فريقاً بحثياً دولياً قادته الباحثة آيلي تويلي (Aili Toyli) من جامعة ميشيغان التكنولوجية في الولايات المتحدة، بمشاركة باحثين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اعتمد على تحليل بيانات صحية واسعة النطاق شملت نحو 800 ألف مشارك من قاعدتي بيانات رئيسيتين، هما UK Biobank في بريطانيا، وAll of Us Research Program في الولايات المتحدة.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بمن يتمتعون بمستويات ضغط دم طبيعية، حيث سجّل انخفاض الضغط أقوى ارتباط بين مختلف عوامل وأمراض القلب والأوعية الدموية والخرف.

وبيّنت الدراسة أن عوامل أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والرجفان الأذيني قد ترتبط أيضاً بزيادة خطر الإصابة، في حين لم يظهر ارتباط واضح بين النوبات القلبية ومرض ألزهايمر.

وأوضح الباحثون أن الدماغ يعتمد بشكل أساسي على تدفق دم منتظم لتأمين الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لوظائفه، وأن انخفاض التروية الدموية المزمن قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في كفاءة الخلايا العصبية، ما قد يسهم في تسريع التدهور الإدراكي وظهور أعراض الخرف.

كما أشاروا إلى احتمال وجود آليات بيولوجية مشتركة بين أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض ألزهايمر، بما في ذلك تأثيرات مرتبطة بالأوعية الدماغية والجينات ذات الصلة بالوظائف العصبية.

وأكد الفريق البحثي أن هذه النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، لكنها تشير إلى ارتباط إحصائي قوي يستدعي مزيداً من الدراسات لفهم الآليات الدقيقة التي تربط بين ضغط الدم المنخفض وصحة الدماغ.

وألزهايمر هو مرض عصبي تنكّسي تدريجي يُعدّ من أكثر أسباب الخرف شيوعاً، ويؤدي إلى تراجع مستمر في الذاكرة والقدرات الفكرية والسلوكية لدى المصاب، بما يؤثر على حياته اليومية.