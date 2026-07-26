الدفاع المدني: وفيات وإصابات جراء حوادث سير وحرائق ‏في سوريا يوم أمس



دمشق-سانا

توفي 35 شخصاً وأصيب 46 آخرون، جراء حوادث سير ‏وحرائق وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎

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وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، أن ‏فرقه استجابت لـ 25 حادث سير، أسفرت عن 35 حالة وفاة ‏و45 إصابة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى ‏المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين ‏أماكنها‎.‎

وشدد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، ‏والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات ‏الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء ‏القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول‎.‎

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كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 129 حريقاً في المنازل ‏والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك ‏الكهربائية، تم إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق ‏عن إصابة شخص تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، ‏وبعض الأضرار المادية‎.‎

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى الالتزام بعدم إشعال النيران في ‏المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب ‏السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما ‏في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، ‏والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على ‏أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة‎.‎

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وشهدت المحافظات السورية أمس الأول الجمعة 142 حريقاً ‏وحادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في ‏وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وأسفرت عن وفاة 3 أشخاص ‏وإصابة 8 آخرين‎.‎