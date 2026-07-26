الدفاع المدني: وفيات وإصابات جراء حوادث سير وحرائق ‏في سوريا يوم أمس

دمشق-سانا
توفي 35 شخصاً وأصيب 46 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق وقعت في مناطق مختلفة من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، أن فرقه استجابت لـ 25 حادث سير، أسفرت عن 35 حالة وفاة و45 إصابة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وشدد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 129 حريقاً في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخص تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، وبعض الأضرار المادية.
ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وشهدت المحافظات السورية أمس الأول الجمعة 142 حريقاً وحادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وأسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين.