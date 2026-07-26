الكويت تدين بشدة تكرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر ‏الأحمر ‏

الكويت-سانا
أدانت دولة الكويت، اليوم الأحد، بشدة تكرار الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر، وآخرها الهجوم على السفينة السعودية ،”NCC Masa”معتبرةً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “كونا”، تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.
كما جددت الكويت دعوتها إلى ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يسهم في حماية الاستقرار الإقليمي، وضمان انسياب حركة التجارة الدولية.
وكانت الهيئة العامة للنقل السعودية أعلنت أول أمس الجمعة تعرض السفينة (NCC MASA) التابعة لإحدى الشركات السعودية للاستهداف، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى إصابة طفيفة في بدنها، مؤكدةً أن السفينة واصلت رحلتها بعد التحقق من سلامتها وسلامة أفراد طاقمها.
ويأتي هذا الاعتداء في أعقاب تصعيد ميليشيا الحوثي لتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق باب المندب عبر إعلان ما أسمته ”حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وهو التهديد الذي قوبل برفض، وإدانات عربية ودولية واسعة.