الكويت تدين بشدة تكرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر ‏الأحمر ‏

2 24 الكويت تدين بشدة تكرار هجمات الحوثيين على السفن في البحر ‏الأحمر ‏

الكويت-سانا‏

أدانت دولة الكويت، اليوم الأحد، بشدة تكرار الهجمات التي تشنها ‏ميليشيا الحوثي في اليمن على السفن في البحر الأحمر، وآخرها ‏الهجوم على السفينة السعودية ‎ ،”NCC Masa”‎معتبرةً أن هذه ‏الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً ‏لأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية‎.‎

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء ‏الرسمية “كونا”، تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية ‏السعودية، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي ‏تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها‎.‎

كما جددت الكويت دعوتها إلى ضرورة الحفاظ على أمن ‏وسلامة الملاحة البحرية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما ‏يسهم في حماية الاستقرار الإقليمي، وضمان انسياب حركة ‏التجارة الدولية‎.‎

وكانت الهيئة العامة للنقل السعودية أعلنت أول أمس الجمعة ‏تعرض السفينة‎ (NCC MASA) ‎التابعة لإحدى الشركات ‏السعودية للاستهداف، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى ‏إلى إصابة طفيفة في بدنها، مؤكدةً أن السفينة واصلت رحلتها ‏بعد التحقق من سلامتها وسلامة أفراد طاقمها‎.‎

ويأتي هذا الاعتداء في أعقاب تصعيد ميليشيا الحوثي لتهديداتها ‏للملاحة البحرية في مضيق باب المندب عبر إعلان ما أسمته ‌‏”حظر الملاحة البحرية على السعودية”، وهو التهديد الذي قوبل ‏برفض، وإدانات عربية ودولية واسعة.‏

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