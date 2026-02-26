تطوير بكتيريا معدّلة وراثياً لاستهداف الأورام الصلبة من الداخل

أوتاوا-سانا

طوّر فريق بحثي من جامعة واترلو الكندية بكتيريا معدّلة وراثياً قادرة على التسلل إلى داخل الأورام الصلبة والتكاثر فيها، مستفيدة من البيئة منخفضة الأوكسجين التي يصعب على العلاجات التقليدية بلوغها.

ووفقاً لموقع ScienceDaily، اعتمد الباحثون على بكتيريا Clostridium sporogenes التي تنمو طبيعياً في غياب الأوكسجين، ما يجعل قلب الورم بيئة ملائمة لنشاطها، ولتمكينها من البقاء في المناطق التي تحتوي على نسب محدودة من الأوكسجين عند أطراف الورم، أضاف الفريق جيناً خاصاً يُفعّل عبر نظام تحكم دقيق يُعرف باسم “الاستشعار النصابي” (Quorum Sensing)، حيث يعمل فقط بعد وصول عدد البكتيريا إلى مستوى معين داخل الورم.

وصُممت البكتيريا وفق برنامج بيولوجي محدد، واختُبر النظام مبدئياً باستخدام بروتين فلوري أخضر، قبل دمج المكونات الجينية في سلالة واحدة، تمهيداً لدراسات ما قبل السريرية.

ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يتيح مستقبلاً توجيه علاج بيولوجي دقيق نحو المناطق العميقة من الورم التي يصعب استهدافها بالجراحة أو العلاج الكيميائي، ما يفتح آفاقاً واعدة في مجال علاج السرطان.