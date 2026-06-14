دراسة تربط الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بارتفاع أعراض الاكتئاب لدى المراهقين

كانبرا-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة وجود ارتباط بين الاستخدام المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع معدلات ظهور أعراض الاكتئاب، وتراجع مؤشرات الصحة النفسية لدى المراهقين، ولا سيما خلال المراحل المبكرة من فترة المراهقة.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة “Medical Journal of Australia” الطبية المحكمة أول أمس، تابع فريق من الباحثين في معهد “Murdoch Children’s Research Institute” المتخصص بإجراء البحوث الطبية المتعلقة بصحة الأطفال والمراهقين، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأسترالية نحو 1200 طفل وشاب في مدينة ملبورن على مدى عشر سنوات، بدءاً من سن التاسعة وحتى التاسعة عشرة.

وأشارت النتائج إلى أن المراهقين الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لمدة ساعتين يومياً أو أكثر كانوا أكثر عرضة لظهور أعراض اكتئابية مقارنة بمن تقل مدة استخدامهم عن ساعة يومياً، مع تسجيل تأثيرات أكثر وضوحاً لدى الفتيات في بدايات مرحلة المراهقة.

وبيّن الباحثون أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاكتئاب، لكنها تشير إلى عوامل محتملة قد تسهم في ذلك، من بينها التنمر الإلكتروني والمقارنات الاجتماعية والتعرض للمحتوى السلبي، فضلاً عن تأثير الاستخدام المفرط على النوم والثقة بالنفس.

وأكدت الدراسة أن منصات التواصل الاجتماعي لا تخلو من الجوانب الإيجابية، إذ يمكن أن تسهم في تعزيز التواصل وتوفير الدعم الاجتماعي، مشددةً على أهمية التوعية بالاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية وتعزيز دور الأسرة في متابعة الأنشطة الإلكترونية للأبناء.

وتأتي هذه النتائج في ظل تنامي النقاشات الدولية حول سبل تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين، بما يسهم في حماية صحتهم النفسية وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.