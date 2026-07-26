رئيس هيئة الاستثمار السورية يبحث في الإمارات فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية 

أبو ظبي-سانا



بحث رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، خلال زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، مع ممثلي المكتب الخاص للشيخ أحمد بن مانع بن خليفة آل مكتوم (AMKM)، آفاق التعاون الاستثماري وفرص تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين.



وذكرت الهيئة، اليوم الأحد، أن الجانبين تبادلا الرؤى حول أهمية بناء أطر استثمارية واضحة، وهيكلة المشاريع وفق أسس احترافية ومعايير مدروسة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع عملية ذات أثر تنموي مستدام.



وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وبناء شراكات قائمة على الثقة والشفافية والرؤية المشتركة، بما يسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة ودعم مسار التنمية وتعزيز فرص الاستثمار في سوريا والمنطقة.



وتواصل هيئة الاستثمار السورية جهودها لتوسيع التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، واستقطاب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، عبر التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكات التي تسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية إعادة الإعمار.