“برج الشياطين”.. جبل أمريكي غامض حوّلته أفلام الكائنات الفضائية إلى مقصد سياحي عالمي

واشنطن-سانا

تحوّل نصب “برج الشياطين” الوطني في ولاية وايومنغ الأمريكية، إلى واحدة من أبرز الوجهات السياحية في الولايات المتحدة، بعد أن اكتسب شهرة عالمية إثر ظهوره في فيلم الخيال العلمي الشهير “Close Encounters of the Third Kind” للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

وذكرت شبكة “CNN” في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن التكوين الصخري الضخم، الذي يرتفع نحو 264 متراً فوق سهول وايومنغ، بات يستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم منذ عرض الفيلم عام 1977، والذي تناول قصة التواصل مع كائنات فضائية غامضة.

وأوضح براين كول، وهو أحد حراس النصب الوطني، أن تصوير أجزاء من الفيلم في الموقع أسهم في زيادة أعداد الزوار بشكل كبير، حيث ارتفعت نسبة الزيارات بأكثر من 76 بالمئة بعد عرض الفيلم، ليصبح البرج أحد أشهر المعالم الطبيعية المرتبطة بأفلام الخيال العلمي.

وبحسب التقرير، فإن البرج تشكّل قبل أكثر من 50 مليون سنة نتيجة نشاط بركاني، حيث اندفعت الحمم من باطن الأرض ثم بردت وتشققت مكوّنة الأعمدة الصخرية العمودية المميزة التي يشتهر بها الموقع.

كما يشهد الموقع إقبالاً واسعاً من محبي تسلق الصخور والمشي في الطبيعة، إذ يتسلقه سنوياً نحو خمسة آلاف شخص، إضافة إلى وجود عدة مسارات سياحية ومناطق طبيعية تجذب الزوار.

يذكر أن تصوير الفيلم في المنطقة أسهم أيضاً في تنشيط الاقتصاد المحلي، حيث تحولت بعض مواقع التصوير إلى مخيمات ومرافق سياحية.