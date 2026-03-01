غوغل تطلق تحديثاً جديداً لتحسين ترجمة التعابير الاصطلاحية باستخدام جيميني

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق تحديث جديد لتطبيق “ترجمة غوغل” يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي “جيميني”، بهدف تحسين ترجمة التعابير الاصطلاحية، واللغة العامية، وتقديم صيغ أكثر دقة تراعي السياق، بدلاً من الترجمة الحرفية.

وذكر موقع “ديجيتال تريندز” المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن التحديث يتيح عرض بدائل متعددة للعبارات المترجمة، مع توضيح سياق استخدامها، ما يساعد المستخدمين على فهم المعنى المقصود بشكل أوضح،

ولا سيما في التعابير التي يصعب نقلها حرفياً بين اللغات.

وأوضحت غوغل أن الميزة بدأت بالوصول إلى أجهزة iOS وأندرويد في الولايات المتحدة والهند، وتوفر خيارات إضافية مثل شرح دلالات العبارات، أو طرح أسئلة حول الاستخدام الأنسب، إضافة إلى معرفة كيفية استخدام تعبير معين وفق دولة أو لهجة محددة.

ويأتي هذا التحديث في إطار توجه غوغل إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة الترجمة، وتحسين تجربة المستخدم، عبر تقديم فهم أعمق للسياق اللغوي، والثقافي للنصوص.