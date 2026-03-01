غوغل تطلق تحديثاً جديداً لتحسين ترجمة التعابير الاصطلاحية باستخدام جيميني

photo 2026 03 01 12 37 28 غوغل تطلق تحديثاً جديداً لتحسين ترجمة التعابير الاصطلاحية باستخدام جيميني

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق تحديث جديد لتطبيق “ترجمة غوغل” يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي “جيميني”، بهدف تحسين ترجمة التعابير الاصطلاحية، واللغة العامية، وتقديم صيغ أكثر دقة تراعي السياق، بدلاً من الترجمة الحرفية.

وذكر موقع “ديجيتال تريندز” المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن التحديث يتيح عرض بدائل متعددة للعبارات المترجمة، مع توضيح سياق استخدامها، ما يساعد المستخدمين على فهم المعنى المقصود بشكل أوضح،
ولا سيما في التعابير التي يصعب نقلها حرفياً بين اللغات.

وأوضحت غوغل أن الميزة بدأت بالوصول إلى أجهزة iOS وأندرويد في الولايات المتحدة والهند، وتوفر خيارات إضافية مثل شرح دلالات العبارات، أو طرح أسئلة حول الاستخدام الأنسب، إضافة إلى معرفة كيفية استخدام تعبير معين وفق دولة أو لهجة محددة.

ويأتي هذا التحديث في إطار توجه غوغل إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز دقة الترجمة، وتحسين تجربة المستخدم، عبر تقديم فهم أعمق للسياق اللغوي، والثقافي للنصوص.

باحثون ألمان يكتشفون جسماً مضاداً واسع الطيف ضد فيروس نقص المناعة البشرية
يوتيوب تطلق أداة ذكاء اصطناعي لإنشاء قوائم تشغيل صوتية مخصصة
كسور مفاجئة قد تكون أول مؤشر لهشاشة العظام
نفذها طلاب كليات هندسية.. منصة طبية لتشخيص ورم سرطان الدماغ بواسطة AI
ناسا تعلن إطلاق مهمة «Axiom Mission 5» الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية مطلع 2027
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك