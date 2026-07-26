تبادل هجمات بين موسكو وكييف يطال منشآت عسكرية وبنى لوجستية

موسكو/كييف-سانا

تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، هجمات جوية وصاروخية جديدة استهدفت منشآت عسكرية وبنى لوجستية في تصعيد متواصل أسفر عن إصابة مدنيين، وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية وعسكرية في عدة مناطق.

إصابات وأضرار في كييف

أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرانفورم) بإصابة ثلاثة أشخاص جراء هجوم روسي استهدف حي سولوميانسكي في العاصمة كييف، وألحق أضراراً بمبانٍ إدارية ومستودعات وعدد من المركبات.

وفي المقابل، أعلنت القوات الأوكرانية تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مجمع المراقبة الروسي “موروم-إم” في اتجاه ليمانسكي، وهو نظام مراقبة مزود بكاميرات بصرية وحرارية بعيدة المدى.



كما بثت وحدات الحرس الهجومي الأوكراني تسجيلاً مصوراً للعملية، فيما نفذت وحدات أخرى ضربات استهدفت مواقع روسية في سيليدوفي، وعلى الطريق الواصل بين سيليدوفي وبوكروفسك، وفقاً لـ”أوكرانفورم”.

إسقاط صواريخ ومسيّرات

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت، منذ مساء الخامس والعشرين من تموز، ستة صواريخ روسية، بينها صاروخ موجه من طراز Kh-59/69 وخمسة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم/إس-400، إضافة إلى 104 طائرات مسيّرة.

وأضافت، في بيان نقلته “أوكرانفورم”، أنه جرى رصد صواريخ ومسيّرات في 18 موقعاً داخل أوكرانيا، فيما سقطت شظايا في سبعة مواقع داخل العاصمة كييف.

روسيا: ضربات على منشآت عسكرية وموانئ

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت، خلال الليلة الماضية، ضربات دقيقة استهدفت منشآت في كييف تُستخدم لإنتاج وتجميع وتخزين الطائرات المسيّرة لصالح القوات الأوكرانية.

وأكدت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك، أن الضربات نُفذت بأسلحة جوية وبرية دقيقة، وأصابت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.



كما أعلنت الوزارة استهداف مرافق للبنية التحتية في ميناء تشورنومورسك بمقاطعة أوديسا، تستخدم لتخزين شحنات عسكرية ووقود ومواد تشحيم، مشيرة إلى استهداف سفينة شحن سائبة وثلاث سفن شحن جافة كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناءي تشورنومورسك وأوديسا، إضافة إلى زورق إنزال سريع تابع للبحرية الأوكرانية.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ 24 شباط 2022، تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية، وهجمات الطائرات المسيّرة بين الجانبين.