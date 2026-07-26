الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محولة كهربائية في قرية معرية بريف درعا

درعا-سانا



استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد محولة كهربائية وسط قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، ما أدى إلى خروجها من الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن القسم الأكبر من منازل الأهالي.



وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن المحولة المستهدفة كانت تغذي معظم منازل القرية، مبينة أن استهدافها تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد كبير من السكان، وزاد من معاناتهم في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على المنطقة.



وأضافت المصادر أن استهداف المحولة جاء أثناء قيام قوات الاحتلال بفتح الطرقات التي كان الأهالي قد أغلقوها بالحجارة، في محاولة لمنع توغلها، ولا سيما القادمة من ثكنة الجزيرة الواقعة غربي القرية.



وتشهد قرى حوض اليرموك في ريف درعا الغربي تحركات وتوغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تترافق مع شق طرق وإقامة حواجز، ما أسفر عن أضرار في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وتفاقم معاناة السكان.



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ‏عبر ‌‏توغلاتها في الجنوب ‏السوري، والاعتداء على ‏المواطنين من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق ‏القذائف‎.



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.