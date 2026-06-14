ميتا تطور تطبيق “إيديتس” بإصدار مكتبي وأدوات ذكاء اصطناعي لدعم صناع المحتوى

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “ميتا” توسيع نطاق تطبيق تحرير الفيديو “إيديتس” (Edits) التابع لمنصة “إنستغرام”، ليشمل أجهزة الحاسوب المكتبية، مع إضافة أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار جهودها لتعزيز قدرات صناع المحتوى، وتطوير أدوات إنتاج الفيديو.

وذكرت منصة TechCrunch المتخصصة بأخبار التكنولوجيا أمس السبت، أن الشركة كشفت خلال فعالية أقيمت في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عن خططها لإطلاق نسخة مكتبية من التطبيق، تتيح للمستخدمين تحرير مقاطع الفيديو على شاشات أكبر وبإمكانات أكثر تقدماً، إلى جانب مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل أداء المحتوى، وتقديم مقترحات إبداعية للمستخدمين.

وأوضحت “ميتا” أن النسخة الجديدة ستدعم تحرير الفيديو بدقة تصل إلى 4K، مع توفير ميزة مزامنة المشاريع بين الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، بما يتيح للمستخدمين متابعة العمل على المحتوى عبر مختلف الأجهزة بسهولة ومرونة.

وأضافت: إن المساعد الذكي المدمج في التطبيق سيوفر تحليلات متقدمة لبيانات الأداء على منصة “إنستغرام”، تشمل معدلات المشاهدة وأنماط تفاعل الجمهور، فضلاً عن اقتراح أفكار جديدة، ومقاطع صوتية رائجة، استناداً إلى اهتمامات المستخدمين وسجل المحتوى السابق.

كما بدأت الشركة اختبار أدوات تحليل إضافية توفر معلومات أكثر تفصيلاً حول الجمهور، بما في ذلك الخصائص الديمغرافية، وأوقات الذروة للتفاعل، بهدف مساعدة صناع المحتوى على تحسين وصول منشوراتهم، وتعزيز تفاعل المتابعين معها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية “ميتا” الرامية إلى توسيع منظومة أدواتها الرقمية المخصصة للمبدعين، وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق المحتوى المرئي والفيديوهات القصيرة، في مواجهة المنصات المنافسة.