آبل تطلق مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز وصول ذوي الهمم إلى أجهزتها

واشنطن-سانا

كشفت شركة “آبل” عن مجموعة جديدة من مزايا تسهيل الاستخدام الموجهة لذوي الإعاقة، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين تجربة استخدام أجهزتها المختلفة، ضمن تحديث نظام “آي أو إس 27” المرتقب.

وبحسب ما أورده موقع “TechCrunch” الأمريكي المتخصص بالتقنية أمس الخميس، تشمل المزايا أدوات مثل “VoiceOver” للقراءة الصوتية للنصوص، والتحكم الصوتي، إضافة إلى وظائف تعتمد على قدرات “Apple Intelligence”، التي تتيح للمستخدم التفاعل مع الصور والنصوص ومقاطع الفيديو للحصول على إجابات فورية وتحليل المحتوى.

وأوضح أن إحدى المزايا الجديدة تمكّن المستخدم من التقاط صورة أو نص أو فيديو وطرح سؤال مباشر حوله، ليقوم النظام بتحليل المحتوى وتقديم إجابة فورية، كما في مثال قراءة فاتورة إلكترونية وتحديد قيمتها وموعد استحقاقها تلقائياً.

كما أضافت الشركة أوامر صوتية جديدة مدمجة داخل النظام لتسهيل الاستخدام اليومي، مثل تكبير الشاشة وتشغيل المصباح وتنفيذ مهام أساسية عبر الأوامر الصوتية فقط.

وبحسب تقرير منفصل لموقع “MacRumors” التقني اليوم الجمعة، تعمل آبل أيضاً على تطوير ميزة لترجمة الأصوات بشكل مباشر وفوري إلى لغات متعددة، إضافة إلى توليد ترجمات تلقائية لمقاطع الفيديو عبر الهاتف دون الحاجة إلى ملفات ترجمة خارجية.

وتتضمن التحديثات كذلك تحسينات مرتبطة بأجهزة السمع الذكية، وتنبيهات لضعاف السمع عند ذكر أسمائهم أو كلمات محددة في محيطهم، إلى جانب تطوير تطبيق “FaceTime” ليصبح أكثر توافقاً مع خدمات الترجمة الفورية.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق ملحقات جديدة عالمياً تساعد ذوي التحديات الحركية على الإمساك بالهواتف والتحكم بها بسهولة أكبر، بالإضافة إلى دعم موسع لاستخدام نظارة “Vision Pro” ضمن بيئات مهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة.

وأشارت “آبل” إلى أن هذه المزايا ستعزز من تجربة الاستخدام الشامل لأجهزتها، وتفتح المجال أمام المطورين لتصميم تطبيقات أكثر دعماً لذوي الاحتياجات الخاصة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المزايا الجديدة لم يُعلن عن موعد إطلاقها النهائي بعد، إلا أنه من المتوقع طرحها مع تحديث “آي أو إس 27” خلال فصل الخريف، بالتزامن مع إطلاق هواتف “آيفون” الجديدة.