تركيا تكشف عن نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي “بيلغه”

أنقرة-سانا

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر، اليوم السبت، عن نموذج الذكاء الاصطناعي المحلي “بيلغه“، وذلك على هامش قمة تركيا للذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة الأناضول عن الوزير قاجر قوله: “إن النموذج بيلغه يمثل الذكاء الاصطناعي المفكر لتركيا”، مشيراً إلى أنه تم تدريبه على مليارات الصفحات من البيانات.

ونشر قاجر مقطعاً تضمن حواراً دار بينه وبين “بيلغه”، الذي عرف نفسه بأنه “مساعد ذكاء اصطناعي محلي ووطني تم تطويره لتلبية احتياجات تركيا، ولتقديم المعلومات الأكثر دقة لجميع المستخدمين بأكثر الطرق واقعية”.

ورداً على سؤال الوزير قاجر حول الفرص ونقاط القوة التي تجعل تركيا أكثر تميزاً عن غيرها من الدول، أجاب النموذج “بيلغه”: “إن أكبر نقاط قوة تركيا هي سكانها الشباب وحيويتها، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، كما أن قدرتها الإنتاجية وسرعة تكيفها مع التحول الرقمي تمنحها مزايا كبيرة على المستوى العالمي”، مضيفاً: “إن نجاحات تركيا، ولا سيما في الصناعات الدفاعية، إلى جانب منظومتها التكنولوجية المتنامية، تمثل أبرز نقاط قوتها، كما أن وجود شريحة شابة موهوبة في تطوير البرمجيات وتنوع البيانات المتاحة لديها يمنحانها مكانة متقدمة في هذا المجال”.

وانطلقت اليوم السبت قمة تركيا للذكاء الاصطناعي، التي تم خلالها الإعلان عن خطة العمل الجديدة للذكاء الاصطناعي في تركيا بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.