أكثر من 7 ملايين ليرة سورية جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة اليوم

دمشق-سانا

‏سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأحد، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 7 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 240011 سهماً من خلال 241 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عن السوق.

‏وارتفع سهم بنك البركة- سوريا بنسبة 1.12 بالمئة، ليغلق عند 18 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول لهذا اليوم عند 104914 سهماً، بينما ارتفع سهم شركة إسمنت البادية بنسبة 1.60 بالمئة، ليغلق عند 666 ليرة جديدة.

أسهم سجلت انخفاضاً

وفي المقابل، سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك قطر الوطني- سوريا الذي انخفض بنسبة 0.46 بالمئة، ليغلق عند 13 ليرة جديدة، بينما انخفض سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 4.03 بالمئة، ليغلق عند 14 ليرة جديدة.

وانخفض سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 0.06 بالمئة، ليغلق عند 16 ليرة جديدة، كما انخفض سهم الشركة الأهلية للزيوت النباتية بنسبة 4.79 بالمئة، ليغلق عند 352 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها، بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة الخميس الماضي، قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 3.5 ملايين ليرة سورية من العملة الجديدة، وتوزعت بواقع 158788 سهماً من خلال 98 صفقة.