معرض دمشق الدولي… منصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار وبناء الثقة المالية

دمشق-سانا

شكّل معرض دمشق الدولي في دورته الثانية والستين نقطة التقاء حيوية بين المستثمرين المحليين والدوليين، حيث يسعى المشاركون إلى بناء شراكات استراتيجية وتنمية علاقات اقتصادية فعالة، بما يسهم في توسيع نطاق أعمالهم وتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني.

وأكد مصطفى الحموي، مسؤول العلاقات العامة في شركة “غولد ماستر” للحوالات المالية، في تصريح لمراسل سانا، أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة ذهبية لتعزيز الثقة مع الشركاء وصياغة علاقات استراتيجية جديدة، مشيراً إلى أن المعرض يشكّل جسراً حيوياً يربط رأس المال بالفرص الاستثمارية الواعدة، ويحفز على إطلاق مشاريع تنموية داخلية وخارجية.

وأضاف الحموي: إن القطاع المالي يحرص على توفير منصات آمنة وشفافة ترتكز على النزاهة والموثوقية، مشدداً على أن بناء الثقة هو “رأس المال الحقيقي” لأي نشاط مالي ناجح، وهو ما تسعى إليه المؤسسات المالية من خلال تطوير أنظمتها وتحديث خدماتها.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية السورية استطاعت خلال الفترة الماضية أن تطلق مشاريع اقتصادية نوعية، أسهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مستندة إلى كوادر مؤهلة وأنظمة مالية دقيقة تواكب المعايير العالمية، ما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات احترافية وآمنة.

ولفت الحموي إلى وجود جهود متواصلة لتوسيع نطاق عمل القطاع المالي، من خلال دراسة آفاق جديدة للترخيص والتطوير، بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ويعكس هذا الحضور اللافت للقطاع المالي في المعرض دوره المحوري كركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية، وبناء مستقبل أكثر استقراراً وتقدماً عبر تعزيز الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاستراتيجية.