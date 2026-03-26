النفط يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب مؤشرات التهدئة في المنطقة

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، فيما يعيد المستثمرون تقييم احتمالات تهدئة الأوضاع ⁠في المنطقة.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بنحو 1.8 % إلى104.01 دولارات للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.7 %، مسجلة 91.86 دولاراً للبرميل.

وأمس الأربعاء كان كل من الخامين القياسيين انخفضا بأكثر من 2 %.

من جانبه نوّه كبير الاقتصاديين في معهد “⁠إن إل آي” للأبحاث تسويوشي أوينو إلى “تلاشي التفاؤل حيال وقف إطلاق النار”، مبيناً أن “المعايير التي حددتها واشنطن تبدو ‌عالية ما يجعل أسعار النفط ⁠عرضة لمزيد من التقلبات اعتماداً على المفاوضات والإجراءات العسكرية من كلا الجانبين”.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية _الإيرانية التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي إلى توقف شبه ⁠تام للشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً نحو خُمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية، في حين وصفت الوكالة الدولية للطاقة هذا الوضع بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

أما أسعار الذهب فقد شهدت تراجعاً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أكثر وضوحاً على إحراز ⁠تقدم في جهود التهدئة، وتوخيهم الحذر في انتظار تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1 % إلى 4505 دولارات للأونصة، كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأقل من 0.1 % إلى 4504 دولارات للأونصة.