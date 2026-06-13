ابتكار أمريكي يحول الملابس إلى محطة مياه متنقلة

نيويورك-سانا ‏

طور باحثون أمريكيون نسيجاً قادراً على استخلاص مياه الشرب مباشرة من ‏الهواء المحيط، في خطوة تمهد الطريق لثورة جديدة في سوق التكنولوجيا ‏المستدامة والملابس الذكية.‏

وذكر موقع “يوريك أليرت” الأمريكي، المتخصص في الأخبار العلمية، أمس ‏الجمعة، أن فريقاً علمياً من جامعة تكساس في أوستن نجح في دمج هذه ‏التقنية داخل سترة واقية قابلة للارتداء، ما يحول فكرة الحصول على الماء ‏من أجهزة كبيرة ومعقدة إلى تقنية بسيطة يلبسها الإنسان أينما ذهب، بحيث ‏يصبح القماش نفسه قادراً على جمع الرطوبة من الهواء وتحويلها إلى ماء.‏

وأوضح الفريق العلمي أن النسيج الجديد يلتقط الرطوبة من الهواء، ويخزنها ‏في جيوب صغيرة يمكن فصلها بسهولة، وبعد امتلائها، يقوم المستخدم ‏بنزعها ووضعها في وعاء صغير ثم يسخنها، فتحول الحرارة الرطوبة إلى ‏ماء نقي صالح للشرب، وتنتج السترة يومياً ما بين كوبين وأربعة أكواب من ‏الماء، حسب كمية الرطوبة في الجو.‏

يذكر أن ندرة المياه تمثل تحدياً عالمياً، وخاصةً في المناطق الصحراوية ‏والنائية، وتأتي هذه التقنية كحل واعد يمكن حمله في الملابس نفسها دون ‏حاجة لأجهزة ضخمة أو طاقة كبيرة، ويمكن استخدام النسيج نفسه لصنع ‏حقائب ظهر أو خيام في الطوارئ والإغاثة.‏