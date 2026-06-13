ابتكار أمريكي يحول الملابس إلى محطة مياه متنقلة

نيويورك-سانا
طور باحثون أمريكيون نسيجاً قادراً على استخلاص مياه الشرب مباشرة من الهواء المحيط، في خطوة تمهد الطريق لثورة جديدة في سوق التكنولوجيا المستدامة والملابس الذكية.
وذكر موقع “يوريك أليرت” الأمريكي، المتخصص في الأخبار العلمية، أمس الجمعة، أن فريقاً علمياً من جامعة تكساس في أوستن نجح في دمج هذه التقنية داخل سترة واقية قابلة للارتداء، ما يحول فكرة الحصول على الماء من أجهزة كبيرة ومعقدة إلى تقنية بسيطة يلبسها الإنسان أينما ذهب، بحيث يصبح القماش نفسه قادراً على جمع الرطوبة من الهواء وتحويلها إلى ماء.
وأوضح الفريق العلمي أن النسيج الجديد يلتقط الرطوبة من الهواء، ويخزنها في جيوب صغيرة يمكن فصلها بسهولة، وبعد امتلائها، يقوم المستخدم بنزعها ووضعها في وعاء صغير ثم يسخنها، فتحول الحرارة الرطوبة إلى ماء نقي صالح للشرب، وتنتج السترة يومياً ما بين كوبين وأربعة أكواب من الماء، حسب كمية الرطوبة في الجو.
يذكر أن ندرة المياه تمثل تحدياً عالمياً، وخاصةً في المناطق الصحراوية والنائية، وتأتي هذه التقنية كحل واعد يمكن حمله في الملابس نفسها دون حاجة لأجهزة ضخمة أو طاقة كبيرة، ويمكن استخدام النسيج نفسه لصنع حقائب ظهر أو خيام في الطوارئ والإغاثة.