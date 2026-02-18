دراسة تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء كلمات المرور

لندن-سانا

حذّرت دراسة حديثة من الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في توليد كلمات المرور، مشيرةً إلى أن كثيراً منها يكون قابلاً للتنبؤ أو متكرراً، ما يجعله عرضة للاختراق مقارنة بكلمات المرور العشوائية التقليدية.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن بحثاً أجرته شركة «إرّيغلر» المتخصصة في الأمن السيبراني أظهر أن نماذج رئيسية مثل «تشات جي بي تي» و«كلاود» و«جيميني» أنتجت كلمات مرور تتسم بأنماط متوقعة، حيث تبين في عينة اختبارية أن عدداً كبيراً من الكلمات كان مكرراً أو غير فريد بما يكفي لضمان مستوى عالٍ من الأمان.

وأوضح البحث أن نماذج اللغة الكبيرة لا تولد كلمات مرور عشوائية بالكامل، بل تعتمد على أنماط مستمدة من بيانات التدريب، ما يؤدي إلى إنشاء كلمات تبدو قوية ظاهرياً لكنها قابلة للتخمين باستخدام أدوات آلية متاحة لمجرمي الإنترنت.

ودعا خبراء الأمن السيبراني إلى تجنب استخدام الذكاء الاصطناعي لهذا الغرض، والاعتماد بدلاً من ذلك على عبارات طويلة يسهل تذكرها أو على وسائل المصادقة البيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، مؤكدين أن تعزيز أمن الحسابات يتطلب حلولاً أكثر موثوقية من كلمات المرور التقليدية.