من بريق الفخامة إلى ميزان الصاغة.. كيف فقدت الساعات الكلاسيكية الفاخرة قيمتها التاريخية؟

واشنطن-سانا

في ظل الطفرة التاريخية التي تشهدها أسعار الذهب، لم تعد الساعات الفاخرة مجرد أدوات لقياس الوقت، حيث أفقد الارتفاع القياسي بأسعار المعدن الأصفر إلى مستويات تتجاوز الـ4000 دولار للأونصة، هذه الساعات بريقها كتحف فنية، لتتساوى قيمتها مع وزنها الفعلي من غرامات الذهب الخام، مفرغة بذلك من هويتها.

وذكرت “CNN” الاقتصادية في تقرير أنه مع اقتراب أسعار الذهب من مستوياتها القياسية التي سجلتها في كانون الثاني، يتم الآن صهر بعض هذه الساعات الكلاسيكية، نظراً لأن قيمة محتوى المعدن الذي تحتويه باتت تتجاوز قيمتها عند إعادة بيعها.

ووفقاً لمقابلات مع أكثر من 12 تاجراً وخبيراً ومستشاراً استثمارياً في قطاع الساعات، فإن الموديلات المستعملة لشركات بارزة مثل «أوميغا»، وعلامات مجموعة «إل في إم إتش» مثل «تاغ هوير»، هي الأكثر تضرراً من هذا التوجه الجديد.

ويأتي هذا التراجع رغم المكانة التاريخية لبعض الطرازات؛ فساعة «كونستيليشن» من «أوميغا» –على سبيل المثال– لطالما لمعت في الحملات الإعلانية، والأفلام، وعلى السجادة الحمراء في حفل «ميت غالا» بمعاصم نجوم عالميين، مثل جورج كلوني ونيكول كيدمان، مما رسخ صورتها كرمز دائم للفخامة والجاذبية.

ويمكن للساعات أن تحتوي على كمية تتراوح من رقاقة ذهبية بسيطة إلى أكثر من 200 غرام، ما يعني أن قيمتها كخردة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، ومع التوقعات بوصول أسعار الذهب إلى ما بين 5,400 و6,300 دولار للأوقية هذا العام، فإن الضغط لتفكيك بعض الساعات سيستمر، وخاصة بالنسبة للتجار الذين يعيدون بيعها ويتعين عليهم تغطية التكاليف ونفقات تقديم الضمان.

ولا توجد أرقام رسمية توضح عدد الساعات الفاخرة التي يتم صهرها، وتظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن إعادة تدوير الذهب بشكل عام ارتفعت في الربع الأول بنسبة 5% لتصل إلى 366 طناً، في حين ارتفع الطلب على المجوهرات الذهبية بنسبة 31% من حيث القيمة ليصل إلى 47 مليار دولار.

وحالياً يتصدر الذهب المشهد المالي العالمي كأقوى ملاذ آمن، حيث تقود التوترات الجيوسياسية المستمرة، ومخاوف التضخم، وإقبال البنوك المركزية على تعزيز احتياطياتها، إلى تسجيل مستويات قياسية غير مسبوقة في الأسواق الدولية، مما يجعله الخيار الأول للمستثمرين الساعين لحماية وتأمين أصولهم المالية في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي.