أمريكي يدخل موسوعة غينيس بعد تبرعه بأكثر من 113 ليتراً من الدم خلال 46 عاماً

واشنطن-سانا

سجل المواطن الأمريكي دان رايان، البالغ من العمر 69 عاماً، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تبرعه بأكثر من 30 جالوناً من الدم الكامل على مدى 46 عاماً، ليصبح صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من التبرعات بالدم الكامل بين الذكور.

وذكر الموقع الرسمي لموسوعة غينيس (guinnessworldrecords) في تقرير نشر أول أمس، أن رايان بدأ رحلته مع التبرع بالدم عام 1980 بعد تشجيع من شقيقه الراحل، حيث واظب على التبرع بشكل منتظم عبر الصليب الأحمر الأمريكي، مع توقف اضطراري دام نحو ثلاث سنوات لأسباب صحية.

وأوضح التقرير أن إجمالي ما تبرع به رايان يعادل أكثر من 113 ليتراً من الدم، ما أهّله لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كما حصل خلال مسيرته على عدد من الدبابيس التذكارية من الصليب الأحمر تقديراً لمساهماته المستمرة.

وبيّن رايان أنه يعتزم مواصلة التبرع بالدم خلال السنوات المقبلة، معتبراً أن هذه التجربة تمثل امتداداً لإرث إنساني بدأ بتشجيع من شقيقه الراحل، وأسهم لاحقاً في إلهام أفراد من عائلته لخوض التجربة ذاتها.

ويأتي هذا الرقم ضمن سجل موسوعة غينيس للأرقام القياسية الذي يوثق نماذج إنسانية ملهمة في مجالات العطاء والتبرع، بما يعكس أهمية العمل التطوعي في دعم الجهود الصحية والمجتمعية.