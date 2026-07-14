البرلمان الأوكراني يقبل استقالة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو

كييف-سانا

قبل البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء استقالة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو بعد عام واحد من توليها المنصب، وذلك بناءً على طلب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في إطار تعديل حكومي لم تُكشف تفاصيله بالكامل.

وصدق البرلمان، وفق ما ذكرت وكالة رويترز، على استقالة سفيريدينكو البالغة من العمر 40 عاماً، بينما عبّر عدد من النواب عن مخاوفهم من التغيير المفاجئ في الحكومة.

وقالت سفيريدينكو في كلمة أمام البرلمان: إن العام الماضي تطلّب اتخاذ قرارات صعبة وإجراءات حاسمة بصورة يومية، معربةً عن امتنانها للثقة والدعم اللذين حظيت بهما.

وكانت سفيريدينكو تولت رئاسة الوزراء قبل عام عقب قضية فساد واسعة طالت مسؤولين كبار، وواجهت خلال فترة ولايتها انتقادات تتعلق بعدم اتخاذ خطوات كافية لإجراء إصلاحات جذرية.

وأدى قبول استقالة سفيريدينكو إلى استقالة الحكومة بأكملها، بينما تداول نواب أوكرانيون أسماء عدد من المرشحين لخلافتها، بينهم الرئيس التنفيذي لشركة “نافتوغاز” الحكومية سيرهي كوريتسكي، ووزير الطاقة دينيس شميهال، إضافة إلى وزير الدفاع ميخايسيلو فيدوروف.

وأعلن الرئيس الأوكراني أول أمس الأحد، أنه يعتزم تعيين رئيس وزراء جديد خلفاً لرئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، ما يعني استقالة الحكومة بموجب القانون الأوكراني الذي يربط استقالة رئيس الوزراء باستقالة الحكومة كاملةً بعد موافقة البرلمان.