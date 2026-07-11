الملح المنصهر يغذي أكبر محطة للطاقة الشمسية في الصين لإنتاج الكهرباء ليلاً

بكين-سانا



تستعد الصين لتشغيل أكبر محطة هجينة للطاقة الشمسية في العالم، تعتمد على تخزين الحرارة بالملح المنصهر، ما يتيح استمرار إنتاج الكهرباء بعد غروب الشمس، في خطوة تعزز مكانتها في مجال الطاقة النظيفة.



ونشر موقع “كيو كيو نيوز” الصيني المتخصص بالتكنولوجيا أمس الأول، أن شركة “الممرات الثلاثة” الصينية المتخصصة في الطاقة الكهرومائية والمتجددة، بدأت التشغيل التجريبي للمشروع بمنطقة “هامي” بشمال غرب الصين، وأوضح أن المحطة تتميز بدمجها بين الألواح الشمسية التقليدية ونظام يعتمد على الملح المنصهر لتخزين الحرارة، ما يسمح بتوليد الكهرباء لساعات بعد غروب الشمس، وهي ميزة تتفوق بها على محطات الطاقة الشمسية التقليدية التي تتوقف عند المغيب.



وتستخدم المحطة مئات الآلاف من المرايا لتركيز أشعة الشمس على الملح المنصهر، لتسخينه إلى درجة حرارة عالية جداً، ثم تخزين تلك الحرارة لاستخدامها ليلاً في إنتاج بخار يدير توربينات الكهرباء، مع نظام تحكم مركزي يدير الوحدتين معاً لضمان كفاءة عالية، ومن المتوقع أن تغطي المحطة احتياجات مئات الآلاف من المنازل سنوياً، مع خفض كبير في الانبعاثات الضارة.



يُذكر أن مشروع “هامي” يُعد الأكبر عالمياً في هذا المجال، وتخطط الشركة لتوسيع قدراته مستقبلاً، كما بدأت شركات صينية أخرى ببناء محطات مماثلة، ضمن توجه بكين لرفع الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، علماً أن هذه التقنية لا تزال في مراحل تجريبية وتحتاج مزيداً من التطوير لتعميمها على نطاق واسع.