تجارب سريرية: عقار فايزر يؤخر تفاقم المرحلة الرابعة من سرطان الثدي

واشنطن-سانا

أظهرت نتائج تجربة علاجية متقدمة، أن عقار توكيسا من إنتاج شركة فايزر أسهم بشكل ملحوظ، بالتزامن مع علاج المداومة (مرحلة علاجية مستمرة بعد العلاج الأساسي للسرطان)، في تأخير تفاقم سرطان الثدي النقيلي الإيجابي لبروتين “HER2” لدى المصابات في المرحلة الرابعة من المرض.

ونقلت صحيفة The ASCO Post الأمريكية المتخصصة في أخبار السرطان والأبحاث السريرية، أن عقار توكيسا، المعروف كيميائياً باسم توكاتينيب، ينتمي إلى فئة مثبطات كيناز التيروسين، التي تعيق نشاط بروتين “HER2” في الخلايا السرطانية، ما يسهم بإبطاء نمو الورم أو إيقافه.

وشملت التجربة 654 مريضة، جميعهن في المرحلة الرابعة من المرض، وكن يتلقين العلاج الكيميائي بالإضافة إلى أدوية الأجسام المضادة هيرسيبتين (تراستوزوماب) وبيرجيتا (بيرتوزوماب) من إنتاج شركة روش، دون تطور واضح للمرض.

بعد ذلك، انتقلت المريضات إلى علاج المداومة، حيث تم تعيين عقار توكيسا أو عقار وهمي بصورة عشوائية، وخلال فترة متابعة بمتوسط 23 شهراً، تبين أن المرض لم يتفاقم لدى المريضات اللائي تلقين عقار توكيسا لأكثر من عامين، مسجلاً تحسناً في فترة عدم التفاقم بمعدل 8.6 أشهر مقارنةً بالمجموعة التي تلقت العلاج الوهمي، وفق البيانات المعروضة في ندوة سان أنطونيو لسرطان الثدي، والمنشورة في دورية Clinical Oncology العلمية المتخصصة في أبحاث وأخبار السرطان وعلاجاته.

وقالت إريكا هاميلتون، الأستاذة بمعهد سارة كانون للأبحاث (Sarah Cannon Research Institute) في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية وقائدة الدراسة: “إن النتائج تؤكد أهمية تعزيز استهداف بروتين “HER2” خلال مرحلة المداومة”، مشيرةً إلى أن إطالة فترة المداومة يمكن أن تساعد في مكافحة المرض مع تقليل الحاجة إلى العلاج الكيميائي لفترات طويلة.

وسرطان الثدي هو نمو غير طبيعي وغير منضبط لخلايا الثدي، غالباً ما يبدأ في قنوات الحليب أو فصيصات إنتاج الحليب، ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الغدد اللمفاوية، وهو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء، وتكمن أهمية اكتشافه المبكر في زيادة فرص الشفاء والعلاج الفعال.