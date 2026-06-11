دراسة علمية: تعافي الحياة البحرية بعد انقراض الديناصورات كان أسرع مما كان يُعتقد

القاهرة-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن موقع حفري استثنائي في الصحراء الشرقية بمصر، قدّم أدلة جديدة على سرعة تعافي الحياة البحرية عقب انقراض الديناصورات، ما يسلّط الضوء على مرحلة مفصلية في تاريخ تطور النظم البيئية على الأرض.

ووفقاً لما نشرته مجلة Science Advances في دراسة بتاريخ الـ 3 من حزيران الجاري حملت عنوان Rise of Modern Marine Fishes Captured in an Early Paleocene Lagerstätte، وقادتها الباحثة المصرية الدكتورة سناء السيد بالتعاون مع فريق بحثي دولي بإشراف عالم الحفريات المصري الدكتور هشام سلام، فإن موقع “قراية 3” (Qreiya 3) في الصحراء الشرقية المصرية يعود إلى نحو 62 مليون سنة، أي بعد أقل من أربعة ملايين سنة من حدث الانقراض الجماعي الذي أنهى عصر الديناصورات.

وأوضحت الدراسة أن الموقع يضم أكثر من 500 عينة أحفورية تمثل ما يزيد على 21 نوعاً من الأسماك، بينها أسلاف مبكرة لمجموعات بحرية حديثة مثل التونة والماكريل وأسماك القمر وفرس البحر، ما يشير إلى أن الملامح الأساسية للمجتمعات البحرية الحديثة بدأت بالتشكل في مرحلة مبكرة مقارنة بالتقديرات السابقة.

وبيّنت النتائج أن السجل الأحفوري في الموقع يُظهر غياباً شبه كامل للمفترسات البحرية الكبرى التي كانت تهيمن على البحار قبل الانقراض، الأمر الذي يدعم فرضية أن الكارثة البيئية أعادت تشكيل السلاسل الغذائية وفتحت المجال أمام مجموعات جديدة من الكائنات البحرية للانتشار والتنوع.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تتحدى التقديرات السابقة التي افترضت أن تعافي التنوع البحري استغرق نحو عشرة ملايين سنة، إذ تشير الأدلة الجديدة إلى أن عملية التعافي بدأت بوتيرة أسرع بكثير، ولا سيما في البيئات الاستوائية التي كانت مصر جزءاً منها خلال تلك الحقبة.

ويُعد موقع “قراية 3” سجلاً أحفورياً فريداً يساعد العلماء على فهم مرحلة انتقالية حاسمة أعقبت أحد أكبر أحداث الانقراض في تاريخ الأرض، فيما تتواصل أعمال البحث والتنقيب للكشف عن مواقع إضافية قد تقدم صورة أوضح عن كيفية استعادة النظم البيئية البحرية توازنها بعد الكارثة.