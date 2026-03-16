دراسة تكشف تأثير هرمون التوتر في خلايا التوجيه الدماغية

أظهرت دراسة علمية حديثة أن هرمون التوتر “الكورتيزول” قد يؤثر سلباً في قدرة الدماغ على تحديد الاتجاهات والتنقل في البيئة المحيطة، نتيجة تأثيره في خلايا عصبية مسؤولة عما يشبه نظام الملاحة الداخلي في الدماغ.

ووفقاً للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة الرور في بوخوم بألمانيا ونُشرت في مجلة PLOS Biology العلمية، فإن ارتفاع مستويات الكورتيزول يؤدي إلى اضطراب نشاط ما يُعرف بـ خلايا الشبكة العصبية (Grid Cells)، وهي خلايا تلعب دوراً أساسياً في التوجيه المكاني لدى الإنسان.

وشارك في الدراسة 40 رجلاً من الأصحاء خضعوا لتجربتين في يومين مختلفين، حيث تلقى المشاركون في اليوم الأول جرعة مقدارها 20 ميليغراماً من الكورتيزول، بينما تلقوا في اليوم الثاني دواءً وهمياً للمقارنة.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تلقوا الكورتيزول ارتكبوا أخطاء أكبر في تحديد الطريق الصحيح مقارنة بالحالة التي تلقوا فيها الدواء الوهمي، سواء وُجدت علامات مرجعية في البيئة الافتراضية أو لم توجد.

وأشار الباحثون إلى أن خلايا الشبكة الموجودة في منطقة القشرة الشمية الداخلية في الدماغ تنشط عادة بنمط شبكي أثناء عمليات التوجيه المكاني، ما يجعلها تعمل كنظام تحديد مواقع داخلي، إلا أن نشاطها أصبح أقل دقة تحت تأثير الكورتيزول.

كما لاحظ العلماء زيادة في نشاط منطقة أخرى من الدماغ تُعرف باسم النواة المذنبة، وهو ما قد يشير إلى محاولة الدماغ تعويض ضعف نظام الملاحة الأساسي عبر استخدام استراتيجيات بديلة للتوجيه.

وتُعد القشرة الشمية الداخلية من أولى مناطق الدماغ التي تتأثر بمرض الزهايمر، ما قد يساعد في تفسير العلاقة بين التوتر المزمن وزيادة خطر الإصابة بالخرف.