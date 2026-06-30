اختبار حساسية التباين يكشف مشكلات بصرية لا ترصدها الفحوص ‏التقليدية

‏ واشنطن-سانا

توصل باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية إلى أن اختبار حساسية التباين ‏البصري قد يسهم في الكشف المبكر عن مشكلات في الرؤية لا تظهر في ‏فحوص النظر التقليدية، ولا سيما لدى كبار السن، ما قد يساعد على التدخل ‏المبكر، والحد من تأثيرها في القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية.‏

ووفقاً لتقرير نشره موقع ميديكال إكسبريس أمس الإثنين، أظهرت ‏الدراسة، المنشورة في مجلة “‏ JAMA Ophthalmology‏”، أن عدداً من ‏كبار السن الذين يتمتعون بحدة إبصار طبيعية وفق الفحوص الروتينية ‏يعانون في الواقع من ضعف في حساسية التباين، وهي قدرة العين على ‏التمييز بين درجات الضوء والظلال وتفريق الأجسام عن خلفياتها.‏

وأوضح الباحثون أن فحوص النظر التقليدية تعتمد على قراءة أحرف سوداء ‏واضحة على خلفية بيضاء، ما يقيس حدة الإبصار فقط، في حين يقيس ‏اختبار حساسية التباين قدرة العين على تمييز الفروق الدقيقة بين درجات ‏الإضاءة، وهي مهارة أساسية للرؤية في الحياة اليومية، ولا سيما في ظروف ‏الإضاءة الخافتة.‏

وأشار الباحثون إلى أن ضعف حساسية التباين قد يرتبط بصعوبة المشي في ‏الإضاءة الخافتة، وقراءة النصوص الصغيرة، والتمييز بين الأشياء ‏والخلفيات المتقاربة، كما يزيد من خطر السقوط، ويؤثر في القدرة على القيادة ‏والاستقلالية.‏

وأوصى فريق البحث بإضافة اختبار حساسية التباين إلى الفحوص الروتينية ‏للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، مؤكدين أن الكشف المبكر ‏عن هذه المشكلات قد يتيح علاجها أو الحد من تطورها، فيما يواصلون ‏دراسة العلاقة بين انخفاض حساسية التباين والصحة العامة والاستقلالية مع ‏التقدم في العمر.‏

واعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 4475 مشاركاً من برنامج الرعاية ‏الصحية الأمريكي (‏Medicare‏) ضمن دراسة وطنية عن الصحة ‏والشيخوخة، ما منح نتائجها تمثيلاً واسعاً مقارنةً بدراسات سابقة.‏