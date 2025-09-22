دراسة: المحليات الصناعية تهدد صحة الدماغ

ساو باولو-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الإفراط في استهلاك المحليات الصناعية منخفضة أو عديمة السعرات، المنتشرة في مشروبات الحمية والعلكة الخالية من السكر، قد يرتبط بتراجع أسرع في الذاكرة والقدرات الإدراكية لدى البالغين، وفقاً لموقع BBC Science Focus البريطاني.

وبينت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة ساو باولو البرازيلية على أكثر من 12 ألف شخص بالغ تمت متابعتهم لمدة ثماني سنوات، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ستين عاماً ويستهلكون كميات مرتفعة من هذه المحليات، سجلوا تراجعاً ملحوظاً في الطلاقة اللفظية والقدرات الذهنية العامة، في حين لم يظهر ارتباط واضح لدى من تجاوزوا الستين عاماً.

وأوضح الباحثون أن أبرز المحليات المرتبطة بهذا التراجع هي الأسبارتام والسكرين وأسيسلفام ك والإريثريتول والسوربيتول والزيليتول، وهي مواد شائعة الاستخدام في المشروبات الغازية الخاصة بالحمية، والحلويات الخالية من السكر، والعلكة، وألواح البروتين، وبعض الأدوية.

وأكدت الدراسة المنشورة في مجلة Neurology العلمية، أن هذه النتائج وإن كانت رصدية ولا تثبت العلاقة السببية بشكل مباشر، إلا أنها تدعو إلى الحذر في استهلاك كميات كبيرة من المحليات الصناعية، والتنبه إلى آثارها السلبية المحتملة على صحة الدماغ مع مرور الوقت.