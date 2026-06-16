“ميتا” تضيف مساعداً ذكياً ومؤثرات سينمائية لفيسبوك ‏

نيويورك-سانا
أطلقت شركة “ميتا” المالكة لمنصة فيسبوك، مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي التطبيق عبر الهواتف المحمولة، تهدف إلى تحسين دقة الإجابة عن الاستفسارات، وتسهيل تحرير الصور ومقاطع الفيديو.
وذكر الموقع الأمريكي “إنغادجيت” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أمس الإثنين، أن الحزمة البرمجية الجديدة تتضمن ميزة مبتكرة باسم “إيه آي مود ”أو “وضع الذكاء الاصطناعي”، وهي مساعد دردشة ذكي يقدم إجابات دقيقة وتوصيات مخصصة للمستخدمين، مثل اقتراح أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلات.
وتعتمد هذه الميزة، وفق الموقع، على تحليل البيانات المتاحة عبر تطبيقات ”ميتا” المختلفة، مثل منشورات المجموعات ومقاطع “الريلز”، لتقديم معلومات أكثر ارتباطاً بتجارب المستخدمين الحقيقية.
كما أضافت الشركة قوالب تفاعلية لتعديل الصور، وإنتاج مقاطع فيديو بأسلوب سينمائي، إلى جانب إمكانية تغيير الملابس وتصفيفات الشعر في الصور الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وتركز “ميتا” بشكل خاص على عشاق الرياضة بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، عبر إتاحة ارتداء قمصان الفرق المفضلة افتراضياً، وإضافة خلفيات تعكس ولاءهم لفريقهم، وبدأت طرح هذه الأدوات تدريجياً على هواتف المستخدمين حول العالم.