“ميتا” تضيف مساعداً ذكياً ومؤثرات سينمائية لفيسبوك ‏

نيويورك-سانا‏

أطلقت شركة “ميتا” المالكة لمنصة فيسبوك، مجموعة جديدة من أدوات ‏الذكاء الاصطناعي لمستخدمي التطبيق عبر الهواتف المحمولة، تهدف إلى ‏تحسين دقة الإجابة عن الاستفسارات، وتسهيل تحرير الصور ومقاطع ‏الفيديو.‏

وذكر الموقع الأمريكي “إنغادجيت” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أمس ‏الإثنين، أن الحزمة البرمجية الجديدة تتضمن ميزة مبتكرة باسم “إيه آي مود ‌‏”أو “وضع الذكاء الاصطناعي”، وهي مساعد دردشة ذكي يقدم إجابات دقيقة ‏وتوصيات مخصصة للمستخدمين، مثل اقتراح أفضل الوجهات السياحية ‏لقضاء العطلات.‏

وتعتمد هذه الميزة، وفق الموقع، على تحليل البيانات المتاحة عبر تطبيقات ‌‏”ميتا” المختلفة، مثل منشورات المجموعات ومقاطع “الريلز”، لتقديم ‏معلومات أكثر ارتباطاً بتجارب المستخدمين الحقيقية. ‏

كما أضافت الشركة قوالب تفاعلية لتعديل الصور، وإنتاج مقاطع فيديو ‏بأسلوب سينمائي، إلى جانب إمكانية تغيير الملابس وتصفيفات الشعر في ‏الصور الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي.‏

وتركز “ميتا” بشكل خاص على عشاق الرياضة بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس ‏العالم 2026، عبر إتاحة ارتداء قمصان الفرق المفضلة افتراضياً، وإضافة ‏خلفيات تعكس ولاءهم لفريقهم، وبدأت طرح هذه الأدوات تدريجياً ‏على هواتف المستخدمين حول العالم.‏