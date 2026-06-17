سالونيك اليونانية تسجل رقماً قياسياً عالمياً بأكبر رقصة «زيبكيكو» جماعية

أثينا-سانا

سجلت مدينة سالونيك اليونانية رقماً قياسياً جديداً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بعد تنظيم أكبر رقصة جماعية متزامنة من رقصة «الزيبكيكو» التقليدية، بمشاركة مئات الأشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات.

وذكر موقع «إيفيميريدا» اليوناني أول أمس أن 830 مشاركاً أدوا رقصة «الزيبكيكو» في ساحة أرسطو الشهيرة بمدينة سالونيك، متجاوزين الرقم القياسي السابق المسجل باسم قبرص، والبالغ 754 راقصاً.

وشارك في الفعالية أشخاص قدموا من عدة دول، بينها النرويج وتركيا وبلغاريا ورومانيا، فيما جرى تسجيل الرقم القياسي بإشراف حكم رسمي من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

وأكد رئيس بلدية سالونيك ستيليوس أنجيلوديس أن هذا الإنجاز يعكس قيم الأمل والتضامن، ويبرز غنى التراث الثقافي اليوناني، مشيراً إلى أن الحدث حمل رسالة إنسانية إلى جانب طابعه الاحتفالي.

وتعد رقصة «الزيبكيكو» من أشهر الرقصات الشعبية في اليونان، وتعود جذورها إلى العصر البيزنطي، وتمتاز بإيقاعها الهادئ ومكانتها البارزة في المهرجانات والفعاليات الثقافية.