الأمريكي تشستنات يحتفظ بلقب مسابقة أكل الهوت دوج في نيويورك

واشنطن-سانا

حافظ بطل مسابقات الأكل السريع الأمريكي جوي تشستنات على لقبه في مسابقة “ناثانز فيموس” السنوية لأكل الهوت دوج، متفوقاً على منافسيه في حدث جماهيري أقيم في منطقة كوني آيلاند بمدينة نيويورك، وسط أجواء من الحرارة المرتفعة.

وذكرت قناة “إن تي في” الألمانية اليوم الأحد أن تشستنات، البالغ من العمر 42 عاماً، حقق فوزه الثامن عشر في المسابقة، بعد أن تمكن من تناول 66 شطيرة خلال 10 دقائق، متقدماً على منافسه باتريك بيرتوليتي، بطل نسخة 2024، الذي حل في المركز الثاني بـ 51 شطيرة.

وأوضح تشستنات أن عدم تمكنه من تحطيم رقمه القياسي السابق البالغ 76 شطيرة، والمسجل عام 2021، يعود إلى موجة الحر التي شهدها الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيث اقتربت درجات الحرارة من 38 درجة مئوية مع ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة، ما أثر على ظروف المنافسة.

وأشار إلى أن الأجواء الحارة انعكست على طبيعة الخبز وأداء المتسابقين، رغم تأكيده إدراكه المبكر لحسم اللقب لصالحه، حتى دون الوصول إلى الرقم القياسي.

وتُعد مسابقة “ناثانز فيموس” من أبرز مسابقات الأكل في العالم، وتقام سنوياً في الرابع من تموز، حيث انطلقت رسمياً عام 1972 في متنزه كوني آيلاند، وتبث على نطاق واسع عبر القنوات الرياضية وتستقطب آلاف المتفرجين وملايين المشاهدين حول العالم.