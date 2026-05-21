دراسة علمية: النوم المعتدل بين 6 و8 ساعات يومياً يرتبط بإبطاء الشيخوخة البيولوجية

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن الحصول على عدد معتدل من ساعات النوم يومياً قد يسهم في الحفاظ على صحة أعضاء الجسم المختلفة، وإبطاء مؤشرات الشيخوخة البيولوجية.

وذكر موقع ScienceDaily أول أمس نقلاً عن دورية “Nature” العلمية أن الدراسة التي أجراها باحثون من كلية فاغيلوس للطب والجراحة التابعة لجامعة كولومبيا الأمريكية شملت نحو نصف مليون شخص، بهدف تحليل العلاقة بين مدة النوم ومعدلات شيخوخة 17 نظاماً حيوياً في الجسم.

وأوضح الباحثون أنهم درسوا مؤشرات الشيخوخة في أنظمة حيوية متعددة، من بينها الدماغ والقلب والكبد والرئتان والجهاز المناعي، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات أو أكثر من ثماني ساعات يومياً يسجلون معدلات أعلى من الشيخوخة البيولوجية.

وبيّنت الدراسة أن المدة المثلى للنوم تتراوح بين 6.4 و7.8 ساعات يومياً، وهي الفترة المرتبطة بأفضل المؤشرات الصحية لوظائف الجسم المختلفة.

وأشار الباحثون إلى أن اضطراب النوم أو نقصه يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، من بينها الاكتئاب والقلق والسمنة والسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، إضافة إلى اضطرابات في الجهازين التنفسي والهضمي.

وتؤكد مثل هذه الدراسات أهمية الحفاظ على نمط نوم منتظم ومتوازن، لما له من دور أساسي في دعم صحة الجسم والحد من تسارع الشيخوخة البيولوجية، وتعزيز الوقاية من الأمراض المزمنة على المدى الطويل.

#سانا