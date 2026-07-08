كندي يطور مفكرة رقمية تفاعلية مستوحاة من سلسلة أفلام وكتب “هاري بوتر”

أوتاوا-سانا

طور الكندي ماكسيم ريفست مشروعاً جديداً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل جهاز الكتابة الرقمي reMarkable Paper Pro إلى مفكرة تفاعلية تحاكي مذكرات “توم ريدل” في سلسلة أفلام وكتب “هاري بوتر”، بحيث تتيح للمستخدم الكتابة عليها وتلقي ردود مكتوبة بخط اليد.

وذكر موقع Notebookcheck المتخصص في أخبار الأجهزة الرقمية والتقنيات أمس الثلاثاء، أن فكرة المشروع تعتمد على نماذج اللغة الكبيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يكتب المستخدم نصاً باستخدام القلم، ثم تختفي الكلمات تدريجياً قبل أن تظهر إجابة جديدة مكتوبة بخط يد يحاكي أسلوب الكتابة اليدوية.

وأوضح ريفست أن المشروع يهدف إلى منح الأجهزة الرقمية تجربة أكثر تفاعلاً وطابعاً شخصياً، عبر دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي مع أسلوب الكتابة التقليدي بالقلم.

ويحاكي المشروع فكرة “مذكرات توم ريدل” في سلسلة “هاري بوتر”، التي كانت تظهر فيها الكتابة وتتفاعل مع الشخصيات، إلا أن النسخة الرقمية تعتمد على تقنيات حديثة بدلاً من العناصر الخيالية في العمل الأدبي.