آبل تطلق تحديثات جديدة لتعزيز الرقابة الأبوية وحماية الأطفال رقمياً

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل مجموعة جديدة من أدوات الرقابة الأبوية المخصصة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت، وذلك ضمن تحديثات نظامي التشغيل iOS 27 وiPadOS 27 المقرر طرحها خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت موقع The Verge التقني أول أمس أن الأدوات الجديدة تهدف إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، عبر منح أولياء الأمور وسائل أكثر مرونة لمتابعة استخدام أبنائهم للأجهزة الذكية وإدارة أنشطتهم الرقمية.

وتتضمن التحديثات ميزة تتيح لولي الأمر الموافقة على زيارة المواقع الإلكترونية غير المعتمدة أو رفضها عبر إشعارات فورية، إضافة إلى توسيع نطاق أدوات الأمان لرصد المحتوى الحساس أو العنيف وتنبيه المستخدمين إليه قبل عرضه.

كما توفر التحديثات آليات جديدة للحد من التواصل مع جهات غير معروفة من دون موافقة ولي الأمر، إلى جانب أدوات مطورة لإدارة وقت استخدام التطبيقات وتحديد مدد زمنية لفئات كاملة منها، مثل الألعاب ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت آبل أن المزايا الجديدة تراعي التوازن بين حماية الأطفال والحفاظ على خصوصيتهم، من خلال تقنيات تتيح تحديد الفئة العمرية للمستخدم وتطبيق إجراءات الحماية المناسبة دون الكشف عن بياناته الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بتعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية والحد من المخاطر المرتبطة بالمحتوى الضار والتواصل غير الآمن عبر الإنترنت.