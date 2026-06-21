تحذيرات تقنية: أشياء يُنصح بإبعادها عن الهاتف الذكي لتفادي الأعطال والمخاطر

واشنطن-سانا

في ظل الاستخدام اليومي المكثف للهواتف الذكية، يحذر خبراء التقنية من وضع الجهاز بالقرب من بعض الأدوات والعناصر التي قد تؤدي إلى أضرار مباشرة في الهاتف أو تؤثر على أدائه وسلامته، وذلك نتيجة التداخلات الكهرومغناطيسية أو ارتفاع الحرارة أو فقدان البيانات.

ووفقاً لما أورده تقرير تقني نشره موقع “Things You Didn’t Know” أمس السبت، فإن إبقاء الهاتف بجوار بعض الأجهزة والأغراض قد يسبب مشكلات تتراوح بين تلف البيانات وتعطل المكونات، وصولاً إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية وسلامة الاستخدام.

بطاقات الدفع والائتمان

يُحذر التقرير من وضع بطاقات الائتمان أو الصراف الآلي بالقرب من الهاتف، إذ قد تؤثر المجالات الكهرومغناطيسية على الشريط المغناطيسي للبطاقات، ما يؤدي إلى تعطّلها عند الاستخدام، وخصوصا في حال وجود أغطية مغناطيسية أو ملحقات شحن مغناطيسية.

مفاتيح السيارة وأجهزة الحاسوب

قد يتسبب تقارب مفاتيح السيارات الحديثة مع الهاتف بحدوث تداخل إشاري يؤثر على استجابة المفتاح أو يقلل من عمر بطاريته، وخاصة في أنظمة التشغيل الذكي والدخول بدون مفتاح.

وبحسب التقرير قد يسبب وضع الهاتف فوق الأجهزة الإلكترونية أثناء تشغيلها برفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ما يزيد احتمالية تضرر البطارية أو بطء الأداء أو حتى إيقاف الجهاز بشكل مفاجئ نتيجة أنظمة الحماية الحرارية.

الأجهزة الطبية وأقراص التخزين

يشدد المختصون على ضرورة إبعاد الهاتف عن الأجهزة الطبية مثل منظمات ضربات القلب أو مضخات الإنسولين، إذ قد تؤدي الإشارات اللاسلكية إلى تشويش عملها أو التأثير على دقة قراءاتها، ما يستوجب الالتزام بمسافات أمان محددة.

وقد تؤثر المجالات الكهرومغناطيسية على وسائط التخزين، وخصوصاً الأقراص الصلبة التقليدية، ما قد يؤدي إلى تلف البيانات أو فقدانها، بينما تبقى أقراص SSD أقل تأثراً لكنها ليست محصنة بالكامل.

المستندات الورقية المهمة

رغم عدم تأثر الورق مباشرة، إلا أن وضع المستندات الحساسة قرب الهاتف قد يعرضها للفقدان أو الاطلاع غير المرغوب فيه، وخاصة مع الاستخدام المتكرر للجهاز والتنقل به.

ويؤكد خبراء التقنية أهمية تخصيص أماكن منفصلة للهاتف ومقتنياته اليومية، بما يحدّ من الأعطال المحتملة، ويحافظ على سلامة البيانات والأجهزة المحيطة.