علماء روس يطورون أساليب مبتكرة لتشخيص وعلاج أحد أكثر أورام الدماغ شيوعاً

موسكو-سانا

طور باحثون من معهد النشاط العصبي العالي وعلم وظائف الأعصاب التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بالتعاون مع مركز بوردينكو الوطني للأبحاث الطبية لجراحة الأعصاب، وجامعة موسكو الحكومية لومونوسوف، أساليب مبتكرة لتشخيص وعلاج الورم الدبقي، أحد أكثر أورام الدماغ شيوعاً وخطورة.

وذكر موقع “روسيا اليوم” اليوم الثلاثاء، أن الباحثين نجحوا في تطوير نهج تشخيصي يعتمد على التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، والتصوير المقطعي المحوسب باستخدام مستحضر صيدلاني إشعاعي جديد قائم على جزيئات الأبتامير المشعة، والتي تتميز بقدرتها على الوصول إلى الورم، والتركيز داخله بدقة عالية، ما يسهم في تحديده بوضوح أثناء الفحوص التشخيصية.

كما طور العلماء مقاربات علاجية تعتمد على ربط جزيئات الأبتامير بمواد مضادة للأورام، بهدف تعزيز إيصالها بشكل مباشر إلى خلايا الورم الدبقي، إضافةً إلى تحديد أنواع من هذه الجزيئات قادرة على زيادة حساسية الخلايا السرطانية للعلاج الإشعاعي، والحد من انتشارها إلى الأنسجة السليمة.

وعمل الباحثون على اختبار استراتيجية علاجية أخرى تقوم على إعادة برمجة الخلايا السرطانية باستخدام مزيج من الجزيئات المتخصصة لتحويلها إلى خلايا شبيهة بخلايا الدماغ السليمة وغير القابلة للانقسام.

وأوضحت البروفيسورة غالينا بافلوفا أن النتائج الأولية لهذه الأدوية تبدو واعدة، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ حالياً لتسجيل براءات اختراع لها، والتحضير لإخضاعها للتجارب ما قبل السريرية.

ويُعد الورم الدبقي من أكثر أورام الدماغ الخبيثة انتشاراً، ويتميز بقدرته على النمو السريع والتغلغل في أنسجة الدماغ، ما يجعل علاجه تحدياً كبيراً، ويحفز الجهود العلمية لتطوير وسائل تشخيص وعلاج أكثر دقة وفعالية.