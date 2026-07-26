غوتيريش: سجن صيدنايا يجسد فظاعة القمع الذي مارسه النظام البائد في سوريا

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن سجن صيدنايا العسكري يجسد حجم القمع الذي مارسه النظام البائد، مشيراً إلى أن سوريا تواجه اليوم فرصة للتعافي من آثار الصراع، وبناء مستقبل أكثر استقراراً وشمولاً وازدهاراً لجميع أبنائها.

وقال غوتيريش في تصريح له على منصة “إكس” اليوم الأحد: إن ما شهده سجن صيدنايا يعكس “فظاعة الانتهاكات” التي وقعت خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية المرحلة الحالية في سوريا لفتح الطريق أمام التعافي، وإرساء أسس مستقبل قائم على الاستقرار والتنمية.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الفرصة المتاحة أمام سوريا لا تقتصر على تجاوز آثار “الصراع”، بل تشمل “وضع أسس مستقبل أكثر استقراراً وشمولاً وازدهاراً للجميع”.

وكان غوتيريش بدأ أمس السبت زيارة إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009، حيث أكد خلال الزيارة وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود الممكنة لدعم الشعب السوري.