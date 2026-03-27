غوغل تطلق الإصدار التجريبي الثالث من “أندرويد 17” مع تحسينات جديدة

واشنطن-سانا

أطلقت شركة “غوغل” أمس الخميس الإصدار التجريبي الثالث من نظام “أندرويد 17″، متضمناً مجموعة من التحسينات التقنية وإصلاحات للأخطاء، إضافة إلى إعادة بعض الميزات التي كانت قد اختفت في نسخ سابقة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتعزيز استقرار النظام.

وذكر موقع PhoneArena المتخصص في أخبار الهواتف الذكية والتقنيات المحمولة، أن التحديث أعاد تفعيل ميزة “Hey Google” لتشغيل مساعد “جيميناي” بسهولة، ما يتيح للمستخدمين استدعاء المساعد الصوتي دون الحاجة للضغط المطوّل على زر التشغيل، كما يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة، إلى جانب إدخال ميزة “App Bubbles” التي تسمح بعرض التطبيقات ضمن نوافذ عائمة تسهم في تحسين تعدد المهام.

وشهد التحديث أيضاً تعديلات على واجهة “Pixel Launcher”، شملت دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في شريط البحث، وتغيير تصميمه ليتماشى مع خلفية المستخدم، إضافة إلى تحسينات في إعدادات النظام مثل فصل خيارات الاتصال بالإنترنت، والتحكم المستقل بمستوى صوت المساعد.

ويأتي ذلك في إطار سعي “غوغل” إلى تحسين استقرار النظام ومعالجة المشكلات التقنية، بما في ذلك أخطاء الإشعارات والكاميرا وحالات تجمد النظام، إلى جانب تطوير أداء تسجيل الشاشة، تمهيداً لإطلاق النسخة النهائية من “أندرويد 17” خلال الفترة المقبلة.