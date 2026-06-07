دراسة: بكتيريا الأمعاء قد تسهم في الحد من استعادة الوزن بعد الحمية

أمستردام-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعتي ماستريخت وفاخينينغن الهولنديتين أن تناول نوع من البكتيريا النافعة الموجودة طبيعياً في أمعاء الإنسان بعد معالجتها حرارياً قد يساعد في إبطاء استعادة الوزن عقب فقدانه، مع تأكيد الباحثين على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم تأثيرها على المدى البعيد.

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة ماستريخت، فإن الدراسة شملت 90 شخصاً يعانون من السمنة، بهدف اختبار فعالية بكتيريا “أكرمانزيا” المعالجة حرارياً في دعم الحفاظ على الوزن بعد اتباع الحميات الغذائية.

وأوضح الباحثون أن المشاركين خضعوا لبرنامج غذائي صارم لمدة ثمانية أسابيع، قبل أن يتناول نصفهم مكملاً يومياً يحتوي على بكتيريا “أكرمانزيا” المبسترة، فيما تلقى النصف الآخر دواءً وهمياً.

وأظهرت النتائج أنه بعد ستة أشهر استعادت المجموعة التي تناولت المكمل البكتيري نحو 1.2 كيلوغرام من الوزن المفقود، مقارنة بـ 3.2 كيلوغرامات لدى المجموعة الأخرى، كما سجل أفراد المجموعة الأولى تحسناً في حساسية الأنسولين.

وأشار العلماء إلى أن هذه النتائج تؤكد أهمية بكتيريا الأمعاء في تنظيم الوزن ودعم الصحة الأيضية، محذرين في الوقت نفسه من اعتبار المكملات الغذائية حلاً بديلاً عن الأنماط الصحية للحياة، ومؤكدين أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف، مثل البصل والثوم والحبوب الكاملة، يسهم في تعزيز نمو هذه البكتيريا بصورة طبيعية.

وتفتح نتائج الدراسة آفاقاً جديدة لفهم دور بكتيريا الأمعاء في دعم جهود مكافحة السمنة والحفاظ على الوزن بعد الحميات الغذائية، ما قد يسهم في تطوير أساليب علاجية أكثر فاعلية مستقبلاً.