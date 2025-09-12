الشعر الثوري يصدح في مهرجان ربيع حماة ويستحضر ذاكرة النصر والصمود

حماة-سانا

شهدت ساحة العاصي في مدينة حماة أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان ربيع حماة 2025، شارك فيها عدد من شعراء المحافظة الذين ألقوا قصائد جسدت ملحمة الشعب السوري وصموده في وجه المحن، وسط حضور جماهيري واسع وتفاعل لافت.

وفاء لحماة بالشعر

الشاعر معتصم كيلاني أكد أن مشاركته تأتي وفاءً لمدينة حماة، مشيراً إلى أن الشعر الثوري يربط الشباب بالتراث والجمال، ويعرّفهم بأصالة شعراء الثورة الذين ظلوا مصدر إلهام في القضايا الوطنية المصيرية وواقعهم المعاش.

الشاعر الدكتور زياد اليوسف القادم من بلدة كفرنبودة المدمرة بفعل إرهاب النظام البائد، أهدى قصيدتيه “يوم التحرير” و”جرحي فمي ودمي كلام” لأطفال غزة والثوار حول العالم، مؤكداً أن الشعر هو صوت المقاومة في وجه الاحتلال والدمار.

تفاعل جماهيري لافت

نادر القاضي، أحد منظمي الفعالية، أشار إلى أن الأمسية حملت رسائل أمل عبر كلمات شعراء الثورة، ونجحت في بث الحماس والتفاؤل في نفوس الحاضرين، مؤكداً أن حماة تحتضن طاقات شعرية مبدعة قادرة على التعبير عن وجدان الشعب السوري.

يُذكر أن مهرجان ربيع حماة في دورته السادسة والعشرين انطلق في الـ9 من أيلول الجاري ويستمر حتى الـ 22 منه، متضمناً فعاليات تجارية وفنية وثقافية وتراثية، تشمل عروضاً مسرحية للأطفال، معرضاً للكتاب، مسابقات ثقافية، وفعاليات بالزي الفلكلوري، ما يعكس الطابع الاقتصادي والسياحي والثقافي لمحافظة حماة كإحدى الحواضر السورية العريقة.