سبيس إكس تطلق 21 قمراً صناعياً جديداً لتعزيز شبكة “ستارلينك” للإنترنت الفضائي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة “سبيس إكس” الأمريكية المتخصصة بتكنولوجيا الفضاء 21 قمراً صناعياً جديداً ضمن منظومة “ستارلينك”، في إطار جهودها المستمرة لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي، وتعزيز التغطية العالمية عبر المدار الأرضي المنخفض.

وذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي اليوم الأحد، أن عملية الإطلاق جرت باستخدام صاروخ “فالكون 9” من قاعدة فاندنبرغ الفضائية في ولاية كاليفورنيا، حيث تمكنت المركبة من إيصال الأقمار إلى المدار المحدد بنجاح، فيما هبط المعزز الصاروخي على منصة بحرية في المحيط الهادئ ضمن خطة إعادة استخدام الصواريخ.

وأوضحت “سبيس إكس” أن هذه المهمة تأتي ضمن سلسلة الإطلاقات المتواصلة التي تنفذها الشركة لدعم وتوسيع شبكة “ستارلينك”، والتي تهدف إلى توفير خدمات إنترنت عالية السرعة في مختلف أنحاء العالم،

ولا سيما في المناطق النائية والمحرومة من البنية التحتية التقليدية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن السباق العالمي المتسارع في مجال الاتصالات الفضائية، حيث تواصل الشركة زيادة عدد أقمارها الصناعية في المدار الأرضي المنخفض بهدف تحسين جودة الخدمة وتوسيع نطاق التغطية.