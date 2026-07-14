طلاء فائق السواد يقلّل سطوع الأقمار الصناعية ليلاً

لندن-سانا

طوّر فريق من الباحثين البريطانيين حلاً للحد من التلوث الضوئي الناجم عن الأقمار الصناعية، يتمثل في طلائها بمادة شديدة السواد تُستخدم في الفضاء، لتقليل سطوعها ليلاً.

ونقل الموقع العلمي “ساينس أليرت” عن الباحثة أستها شاتورفيدي والدكتورة نويليا نويل من جامعة ساري البريطانية، بالتعاون مع شركة “ساري نانو سيستمز” المطورة للمادة، أن الطلاء الجديد يعكس نحو 2% فقط من الضوء الساقط، مقارنة بـ 5 إلى 10% للأسطح العادية، مما يقلل سطوع الأقمار الصناعية بشكل كبير.

ووجد الباحثون أن الطلاء الأسود يهدف إلى حماية سماء الليل من التلوث الضوئي، لكن الاختبارات ما زالت أولية وتحتاج إلى تجارب في الفضاء الحقيقي.

وتشير البيانات الحديثة إلى أن عدد الأقمار الصناعية يتجاوز حالياً 14 ألف قمر في المدارات المنخفضة، مما يزيد التلوث الضوئي ويعوق رصد الفلكيين.