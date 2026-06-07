“وضع الإغلاق”.. ميزة جديدة من OpenAI لتعزيز حماية بيانات المستخدمين من الهجمات الخبيثة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “OpenAI” عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم “وضع الإغلاق”، تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الحساسة، وتقليل مخاطر هجمات “الحقن الفوري” التي تستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي عبر تضمين تعليمات خبيثة داخل المحتوى الرقمي.

وذكر موقع TechCrunch، وفق ما نقل عن الشركة أمس السبت، أن الميزة الجديدة تعمل على تقليل احتمالات تسرب البيانات الحساسة عبر تقييد عدد من وظائف “ChatGPT” عند تفعيل الوضع، بما في ذلك تعطيل التصفح المباشر للويب، والاكتفاء بالمحتوى المخزن مؤقتاً، إضافةً إلى إيقاف استرجاع الصور من الإنترنت ووضع البحث المعمق، ووضع الوكيل، مع الإبقاء على إمكانية إنشاء الصور.

وأوضحت “OpenAI” أن “وضع الإغلاق” لا يوفّر حماية كاملة من هجمات الحقن الفوري، إذ قد تظل النماذج عرضة لهذه الهجمات حتى مع تفعيله، وخاصةً عند وجود تعليمات خبيثة داخل محتوى مخزن أو ملفات مرفوعة، إلا أنه يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بتسريب البيانات أو التأثير على دقة الاستجابات.

وبيّنت الشركة أن هذه الميزة تستهدف بشكل خاص المستخدمين من الأفراد والمؤسسات الذين يتعاملون مع بيانات حساسة، ويحتاجون إلى مستويات حماية أعلى، مشيرةً إلى أنها متاحة حالياً لمستخدمي “ChatGPT” من فئة الأعمال وبعض الحسابات الشخصية المؤهلة.

وبهذا التوجه الجديد، تسعى “OpenAI” إلى تعزيز مستويات الأمان في استخدامات الذكاء الاصطناعي، عبر توفير أدوات أكثر تحكماً تقلل من مخاطر تسرب البيانات، مع استمرار العمل على تطوير حلول إضافية توازن بين الكفاءة التشغيلية والحماية الرقمية.