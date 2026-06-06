درعا.. تشغيل تجريبي لـ 6 آبار مياه شرب في نوى بتمويل من حملة “أبشري حوران”

MG 8432 درعا.. تشغيل تجريبي لـ 6 آبار مياه شرب في نوى بتمويل من حملة "أبشري حوران"

درعا-سانا
 
بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في درعا اليوم السبت، بالشراكة مع المجلس الدنماركي للاجئين “DRC”، عملية تشغيل تجريبي لست آبار في مدينة نوى بريف المحافظة تم حفرها بتمويل من حملة “أبشري حوران”.

MG 8408 درعا.. تشغيل تجريبي لـ 6 آبار مياه شرب في نوى بتمويل من حملة "أبشري حوران"

وأوضح مدير شركة المياه المهندس رياض المسالمة لـ سانا، أن عمليات التجريب تجري على مدى ثلاثة أيام متواصلة، بهدف تحديد معدلات التدفق والغزارة لكل بئر، لوضع مراحل تقنية لربط هذه الآبار بمحطة ضخ مصغرة، ومنها لخزان تل الجموع الرئيسي بسعة خمسة آلاف متر مكعب الذي يغذي المدينة بالمياه.

وأضاف: إن نتائج هذه الآبار مبشرة وستوضع في الخدمة قبل نهاية العام الحالي لإرواء نحو 130 ألف مواطن من سكان نوى والسكرية والجبيلية.
 
وأكد أن هذه الخطوة تندرج في إطار برنامج حملة “أبشري حوران”، والخطة الاستراتيجية التي تنفذها محافظة درعا، بهدف التخفيف من معاناة الأهالي المرتبطة بانتظار دور وصول المياه إلى منازلهم، وتقليل الاعتماد على صهاريج المياه وما تفرضه من تكاليف إضافية عليهم.

MG 8328 درعا.. تشغيل تجريبي لـ 6 آبار مياه شرب في نوى بتمويل من حملة "أبشري حوران"
MG 8368 درعا.. تشغيل تجريبي لـ 6 آبار مياه شرب في نوى بتمويل من حملة "أبشري حوران"
MG 8398 درعا.. تشغيل تجريبي لـ 6 آبار مياه شرب في نوى بتمويل من حملة "أبشري حوران"
MG 8405 درعا.. تشغيل تجريبي لـ 6 آبار مياه شرب في نوى بتمويل من حملة "أبشري حوران"
MG 8411 درعا.. تشغيل تجريبي لـ 6 آبار مياه شرب في نوى بتمويل من حملة "أبشري حوران"
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